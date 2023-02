PF e BPFRON apreendem veículos carregados com cigarros contrabandeados

Guaíra/PR. No âmbito da Operação Hórus, na madrugada deste domingo (26/2), policiais federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON, realizavam patrulhamento em área rural às margens do Rio Paraná. Ao perceberem movimentação suspeita, resolveram aproximar do local para verificar melhor a situação.

Nesse momento, ao perceberem a presença policial, vários indivíduos correram em meio a mata fechada e não foram localizados.

Foram apreendidos dois veículos carregados com aproximadamente 50 caixas de cigarros contrabandeados.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências de praxe.

