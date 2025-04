PF e BPFRON apreendem veículo com cigarros

Guaíra/PR. Na quinta-feira (3/4), Policias federais, em ação integrada com Policiais Militares do BPFRON/PMPR, durante patrulhamento nas estradas vicinais do município de Guaíra-PR, visualizaram um veículo transitando em alta velocidade.

Foi dada ordem de abordagem com sinais luminosos e sonoros, momento em que o veículo fugiu entrando em uma lavoura de milho. Após buscas, constatou-se que o carro estava carregado com aproximadamente 400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor do veículo fugiu em meio a plantação e não foi localizado.

Diante dos fatos constatados, o veículo e os ilícitos apreendidos foram encaminhados para aDelegacia de Polícia Federal de Guaíra para às providências necessárias.

Disque Denúncia: (45) 98824-6579

e-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal