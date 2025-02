PF e BPFRON apreendem veículo com 53 kg de agrotóxicos ilegais em Terra Roxa/PR

Terra Roxa/PR. Policiais federais, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON/PMPR), apreenderam, nesta quinta-feira (20/2), um veículo carregado com aproximadamente 53 kg de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

Durante patrulhamento na cidade, a equipe policial identificou um automóvel aparentemente abandonado em uma rua e realizou a abordagem para verificação. No interior do veículo, foram encontrados os produtos de origem estrangeira, sem que houvesse qualquer responsável no local.

O veículo e os agrotóxicos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate aos crimes transfronteiriços e à entrada ilegal de produtos que podem representar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

