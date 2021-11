PF e BPFRON apreendem veículo carregado com cigarro

Guaíra/PR – Nesta sexta-feira (19/11), durante patrulhamento às margens do Lago de Itaipu, equipe policial visualizou movimentação suspeita. Quando da aproximação policial ao porto clandestino, foi localizado, ao abandono, um veículo do tipo pick-up carregado com cerca de 50 caixas de cigarros paraguaios.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal de Guaíra, para procedimentos cabíveis.

Fazem parte do PROGRAMA V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

