PF e BPFRON apreendem veículo carregado com agrotóxicos contrabandeados

Terra roxa/PR- Na madrugada desta quarta-feira (8/2), policiais federais em ação integrada com policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira – BPFRON, realizavam patrulhamento em Terra Roxa/PR, quando avistaram um veículo trafegando em alta velocidade. Com a aproximação policial o indivíduo empreendeu fuga, e após acompanhamento tático, abandonou o carro minutos mais tarde e seguiu em fuga a pé, não sendo encontrado.

No local foi apreendido um veículo e aproximadamente 500 kg de agrotóxicos contrabandeados.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR.

