PF e BPFRON apreendem quase 4 toneladas de maconha no Paraná

Guaíra/PR – Nesta segunda-feira (3/7), equipe composta por Policiais Federais e Policiais Militares do BPFron/PMPR, receberam uma denúncia anônima, relatando que em uma residência no município de Pato Bragado estaria ocorrendo uma movimentação suspeita.

Após identificarem a residência e realizarem uma análise preliminar do local e da situação, os agentes puderam observar através de uma das janelas vários pacotes que aparentavam ser de maconha. Além disso, a presença do canil do BPFron e o comportamento indicativo do cão farejador Stark sugeriram a presença do odor característico de drogas no local. Diante dessas evidências, as equipes entraram na casa e, durante as buscas, encontraram uma grande quantidade de maconha, totalizando 3.913 quilos da substância entorpecente.

Todo ilícito foi apreendido e encaminhado para Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para providências cabíveis.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

Fonte: Polícia Federal