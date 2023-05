PF e BPFron apreendem material utilizado em estúdios de tatuagem contrabandeados

Guaíra/PR – Na tarde desta terça-feira (30/05), no contexto da Operação Hórus, durante patrulhamento nas margens do Lago de Itaipu, equipe policial integrada por policiais federais e militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), localizou, abandonados, uma motocicleta, carretas reboque, cerca de 20 caixas de cigarro e dois volumes contendo diversos equipamentos, utilizados por estúdios de tatuagem, contrabandeados do Paraguai.

Todo o ilícito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR.

BPFRON/PMPR Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal