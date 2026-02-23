PF e BPFRON apreendem mais de meia tonelada de maconha em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná, por meio do BPFRON, apreenderam neste domingo (22/2) mais de meia tonelada de maconha durante patrulhamento ostensivo na área rural do município de Guaíra/PR.

Durante a ação, as equipes observaram movimentação suspeita de indivíduos em motocicletas acessando um porto clandestino. Na sequência, foi identificada a aproximação de uma embarcação e de um veículo utilizado para o transporte da carga ilícita. Em acompanhamento velado, os policiais flagraram indivíduos carregando fardos para o interior do automóvel.

No local, foi realizada a apreensão de aproximadamente 530,5 quilos de substância análoga à maconha, além do veículo empregado na ação criminosa.

O entorpecente e o automóvel foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Disque-denúncia: (45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal