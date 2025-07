PF e BPFRON apreendem mais de 100 quilos de maconha em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), apreenderam, na sexta-feira (4/7), aproximadamente 117,5 quilos de maconha no município de Guaíra/PR.

A ação teve início após denúncia informando que um veículo estaria descarregando drogas em uma residência na área urbana. As equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o automóvel estacionado em frente ao imóvel. Ao perceber a presença policial, um homem tentou fugir e se escondeu em um barracão ao lado da casa.

Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram buscas no local, encontrando seis fardos de substância análoga à maconha. O suspeito foi preso no interior do barracão.

O homem e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança pública no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de fronteira.

