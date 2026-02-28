PF e BPFRON apreendem mais de 1.260 kg de maconha em Porto Mendes/PR

Guaíra/PR. Na sexta-feira (27/2), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, visualizou uma embarcação vindo do Paraguai em direção ao Brasil. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor da embarcação fugiu, adentrando com o barco em meio à vegetação às margens do lago e posteriormente fugindo a pé, naõ tendo sido localizado.

Foram realizadas buscas no local, onde foram encontrados diversos volumes de maconha espalhados pela área e dentro da embarcação, totalizando 1.263 kg de maconha.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra

Fonte: Polícia Federal