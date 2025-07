PF e BPFRON apreendem maconha e skunk em imóvel abandonado em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) apreenderam, na tarde de quarta-feira (02/07), aproximadamente 22,5 quilos de maconha e 2 quilos de skunk no município de Guaíra/PR.

Durante patrulhamento no perímetro urbano, a equipe integrada constatou movimentação suspeita em um imóvel abandonado. Com a aproximação dos policiais, um motociclista fugiu em alta velocidade e não foi localizado. Na vistoria do local, foram encontrados os entorpecentes armazenados no interior da construção.

Toda a droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra para os procedimentos legais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (45) 98824-6579

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal