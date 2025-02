PF e BPFron apreendem haxixe, cocaína e insumos químicos em Guaíra/PR

Guaíra/PR. Policiais federais, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON/PMPR), apreenderam, nesta quinta-feira (20/2), entorpecentes e insumos químicos durante uma operação no município de Guaíra/PR.

Após receberem informações sobre a entrega de drogas em um bairro da cidade, as equipes passaram a monitorar a região. No final da tarde, uma motocicleta com dois ocupantes foi vista se aproximando de uma residência. O passageiro entregou uma caixa a um indivíduo na garagem, sem desembarcar do veículo, e a moto deixou o local imediatamente.

Os policiais abordaram a residência e, ao verificarem o conteúdo da embalagem, encontraram 3,7 kg de substância análoga a haxixe, além de dois invólucros contendo substância semelhante à cocaína. No local, também foram apreendidos 22 kg de soda cáustica, embalagens plásticas e fitas adesivas.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crimes transfronteiriços, contribuindo para a segurança da comunidade e o enfraquecimento das organizações criminosas que atuam na região.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal