PF e BPFRON apreendem grande carregamento de cigarros contrabandeados em Guaíra/PR

Guaíra/PR- A Polícia Federal e o BPFRON, no âmbito da Operação Hórus, apreenderam nesta quinta-feira (18/5) 9 mil pacotes de cigarros contrabandeados e 900 gramas de maconha as margens do lago de Itaipu, nas proximidades da comunidade Salamanca.

A equipe policial realizava patrulhamento em um porto clandestino quando encontrou escondido em meio a mata o material contrabandeado e a droga.

Todos os ilícitos foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra para os devidos encaminhamentos.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Comunicação Social da PF em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal