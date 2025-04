PF e BPFRON apreendem entorpecente

Guaíra/PR. Na quarta-feira (2/4), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira – BPFRON, durante patrulhamento de rotina, no início da tarde de quarta-feira, intervieram em uma venda fracionada de drogas.

Diante do flagrante, foram feitas buscas em uma casa de onde um dos homens saiu, sendo encontrada uma balança de precisão.

Ambos foram conduzidos a Polícia Civil, juntamente com dois papelotes de cocaina, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro

Comunicação Social da Polícia Federal

Fonte: Polícia Federal