PF e BPFron apreendem embarcação com carga de cigarros contrabandeados

Mercedes/PR. No domingo (30/3),a Polícia Federal, em ação integrada com Policiais Militares do BPFRON/PMPR, durante patrulhamento embarcado pelo rio Paraná, avistaram uma embarcação deslocando do Paraguai e atracando na margem brasileira. Ao perceber a presença da equipe policial, o condutor empreendeu fuga, não sendo possível localizá-lo.

Na embarcação havia 450 pacotes de cigarros contrabandeados, estimados em R$ 57.500,00.

A embarcação e os cigarros foram encaminhados para a Base NEPOM da Polícia Federal de Guaíra-PR, para os procedimentos cabíveis.

Essa operação bem-sucedida é mais um exemplo de compromisso das forças de segurança pública na região, contribuindo para a segurança da comunidade e o enfraquecimento das redes criminosas que atuam na área de fronteira.

Comunicação Social da Polícia Federal

Disque denúncia: (45) 98824-6579

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal