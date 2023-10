PF e BPFRON apreendem embarcação carregada com produtos contrabandeados

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), apreendeu, nessa quinta-feira (5/10), uma embarcação vinda do Paraguai com aproximadamente 2.500 pacotes de cigarros, em patrulhamento embarcado no lago de Itaipu/PR.

O barco e a mercadoria apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para os procedimentos cabíveis.

Diante da situação, as buscas para identificação dos envolvidos no crime seguem em andamento.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal