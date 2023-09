PF e BPFRON apreendem embarcação carregada com 850 kg de maconha, em Guaira/PR

Nesta terça-feira (5/9), por volta das 21h, no âmbito da Operação Hórus, equipes do BPFron, em uma ação coordenada com agentes da Policia Federal, realizaram uma incursão em uma área de mata próxima ao aterro sanitário municipal da cidade de Guaíra-PR. Durante a ação, as equipes obtiveram sucesso ao localizar vários pacotes contendo uma substância semelhante à maconha, que, após serem devidamente pesados, totalizaram aproximadamente 868,500 kg. Foi apreendida ainda uma embarcação, a qual foi utilizada para o transporte da droga para as margens brasileiras.

Todo o material entorpecente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra-PR para os procedimentos legais subsequentes.

Fazem parte desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal