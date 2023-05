PF E BPFron apreendem cigarros contrabandeados no PR

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal apreendeu, em ação conjunta com o BPFron, na manhã de quarta-feira (10/5), um caminhão carregado com cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai, na região de Missal/PR.

A ação ocorreu durante patrulhamento em região próxima ao lago de Itaipu, na fronteira Brasil-Paraguai, quando os policiais encontraram, próximo a barranca, um caminhão no local abandonado. No interior do veículo foi encontrado cerca de 6 mil maços de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai.

O veículo e os cigarros foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Polícia Federal