PF e BPFron apreendem cigarros contrabandeados do Paraguai

Mercedes/PR. A Polícia Federal, em ação integrada com o BPFRON, apreendeu, no último sábado (28/10), um caminhão com cerca de 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, durante patrulhamento em área rural na cidade de Mercedes/PR.

Durante a ação, ao avistarem movimentação suspeita entre um caminhão e uma embarcação que estavam parados às margens Lago de Itaipu/PR, as equipes policiais iniciaram patrulhamento tático, onde constataram que a mercadoria se tratava de contrabando.

Diante da situação, o caminhão, a embarcação e a mercadoria foram apreendidas e encaminhadas para à Base da Polícia Federal de Guaíra.

As investigações seguem em andamento para identificação dos envolvidos na prática criminosa.

