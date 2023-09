PF e BPFron apreendem cigarros contrabandeados

Guaíra/PR. Hoje (13/09), no âmbito da Operação Hórus, equipes da PF e do BPFron conduziam uma patrulha numa área rural quando avistaram um veículo. Ao perceber a presença policial, o condutor realizou uma manobra de retorno e adentrou em uma estrada vicinal, abandonando o veículo em movimento e fugindo para o interior da mata.

Após busca minuciosa, verificou-se que o veículo estava carregado com cigarros de origem paraguaia, totalizando cerca de 400 pacotes. Foram realizadas buscas no perímetro com o objetivo de localizar o autor, porém, ele não foi encontrado.

Todo o material ilícito foi entregue na sede da Receita Federal de Guaíra-PR para os procedimentos legais subsequentes.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

BPFRON/PMPR Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181 PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal