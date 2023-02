PF e BPFRON apreendem cargas de cigarros contrabandeados, em Mercedes-PR

A Polícia Federal, nesta terça-feira (7/2), em ação conjunta com os policiais militares do BPFRON/PR (Batalhão de Polícia de Fronteira), apreendeu três embarcações, uma motocicleta e 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados, em Mercedes/PR.

A atuação policial se deu durante patrulhamento aquático na região, quando as equipes avistaram os barcos na margem de um lago. Com a aproximação do grupo de policiais, os indivíduos que estavam dentro das embarcações as abandonaram e fugiram pela mata.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR.

Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR

Contato: (44) 3642-9131

E-mail: [email protected]