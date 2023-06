PF e BPFRON apreendem carga de cigarros eletrônicos contrabandeados

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, em atuação conjunta com o BPFRON, realizaram apreensão de um veículo com dezenas de caixas de cigarros eletrônicos contrabandeados, na manhã desta quarta-feira (21/6), em Foz do Iguaçu/PR.

Durante o patrulhamento pelas margens do rio Paraná, os policiais avistaram uma embarcação saindo de um porto clandestino. Ao se aproximarem do local para vistoriar, encontraram um veículo abandonado com aproximadamente 200 unidades de cigarros eletrônicos contrabandeados trazidos do Paraguai.

O veículo e os produtos ilícitos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

