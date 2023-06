PF e BPFRON apreendem 800kg de maconha em embarcação

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e do BPFRON apreenderam cerca de 800 quilos de maconha em uma embarcação no rio Paraná, na noite desta quarta-feira (21/6), em Foz do Iguaçu/PR.

Durante o patrulhamento aquático próximo das margens do rio Paraná, os policiais identificaram uma embarcação fazendo a travessia irregular para o Brasil e decidiram efetuar a abordagem.

No momento da aproximação, o condutor abandonou a embarcação, deixando à deriva, até o momento em que os policiais tomaram o controle e atracaram. No interior do barco, foram encontrados diversos fardos de entorpecentes.

O barco e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Fonte: Polícia Federal