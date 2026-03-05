PF e ANM realizam operação conjunta para coibir a mineração ilegal em Cristalândia/TO

Palmas/TO. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Agência Nacional de Mineração (ANM), realizou, nessa quarta-feira (4/3), uma operação de fiscalização que resultou no flagrante de atividade de mineração ilegal no município de Cristalândia, em Tocantins.

Durante a ação, foi constatada a exploração de recursos minerais sem a devida autorização dos órgãos competentes. No local, uma pessoa foi presa em flagrante e conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Tocantins, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Além da prisão, foram apreendidos diversos maquinários utilizados na atividade ilícita, incluindo equipamentos.

Fonte: Polícia Federal