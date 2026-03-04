PF e ANM desmantelam garimpo ilegal na região sudeste do Tocantins

Palmas/TO – A Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM), deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), ação de repressão ao garimpo ilegal no povoado do Príncipe, no município de Natividade/TO.

A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo e na apreensão de equipamentos utilizados na extração ilegal de minérios.

No local, as equipes da PF e da ANM flagraram o suspeito em plena atividade de extração mineral de ouro, operando diversos equipamentos. Foram encontrados vestígios de extração mineral, como cavas abertas, áreas de beneficiamento e material já extraído, que envolvia o uso de mercúrio, causando grave impacto ambiental.

O preso foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal e autuado em flagrante pelos crimes de usurpação de bem da União e de execução de lavra ou extração de recursos minerais sem a devida autorização.

