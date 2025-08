PF e ANATEL deflagram operação em combate a rádios transmissoras clandestinas no RJ

Rio de Janeiro/RJ. Nesta terça-feira (5/8), a Polícia Federal deflagrou a Operação RPM para combater a atuação de rádios transmissoras clandestinas na cidade do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Na diligências, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Apesar do suspeito pela operação clandestina das rádios não ter sido encontrado, a equipe localizou as duas rádios transmissoras sem autorização da ANATEL em pleno funcionamento no meio do mato, próximo à residência do alvo, o que resultou no encerramento das atividades do local.

Os equipamentos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF para serem submetidos à perícia técnica criminal. As apurações prosseguirão com o objetivo de localizar e responsabilizar o investigado por operar as duas rádios irregulares.

Fonte: Polícia Federal