Polícia Federal
PF e AFT fiscalizam área com histórico de mortes de trabalhadores, em Mazagão/AP
Macapá/AP. A Polícia Federal, em ação conjunta com Auditores Fiscais do Trabalho (AFT), realizou, na quarta-feira (25/2), uma fiscalização em unidades de manejo florestal no município de Mazagão. A iniciativa foi motivada pelo elevado número de acidentes fatais registrados nessas áreas nos últimos anos.
De acordo com levantamentos, ao menos seis trabalhadores perderam a vida em atividades desenvolvidas nessas localidades entre 2021 e 2026, sendo um caso em 2021, dois em 2023 e um acidente em cada um dos anos de 2024, 2025 e 2026. O cenário alertou para possíveis irregularidades nas condições de trabalho e no cumprimento das normas de segurança.
Parte desses acidentes já foi objeto de investigação, tendo sido firmado, à época, um acordo de cooperação técnica entre a empresa responsável pela exploração da área e o Ministério Público do Trabalho. No entanto, verificou-se o descumprimento de diversas cláusulas pactuadas. A ação tem como objetivo apurar se eventuais irregularidades contribuíram para a ocorrência dos acidentes, bem como avaliar se as condições atuais ainda representam risco à integridade física dos trabalhadores.
Após a conclusão das diligências, poderão ser adotadas as medidas administrativas cabíveis, como a lavratura de autos de infração e, se necessário, a paralisação das atividades.
