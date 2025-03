PF e a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo apreendem 135 kg de drogas

São José do Rio Preto/SP. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual, prendeu um homem que transportava 135 kg de maconha na rodovia Washington Luis, em São José do Rio Preto/SP.

A ação ocorreu quando a equipe policial abordou um veículo que transportava, no porta-malas, 157 tabletes de maconha. O condutor informou que saiu de Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Diante dos fatos, o homem e a droga foram apresentados na Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto para lavratura da prisão em flagrante e adoção das demais medidas de polícia judiciária pertinentes.

Fonte: Polícia Federal