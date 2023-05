PF dois passageiros tentando embarcar com droga para a França

Guarulhos/SP. A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu na madrugada desta sexta-feira (12/5), em ações distintas, uma brasileira e um colombiano tentando embarcar com cocaína para o exterior.

Policiais federais, da equipe do K9, ao fiscalizarem os passageiros que se encontravam junto aos portões de embarque de voo para Paris, na França, com escala em Portugal, selecionaram aleatoriamente uma passageira para entrevista e busca pessoal. Ocultas em suas roupas, as Agentes de Proteção da Aviação Civil designadas para a realização da busca encontraram 84 cápsulas contendo cocaína.

A suspeita admitiu aos policiais que havia engolido uma cápsula e inserido outras no corpo. Diante do risco de morte, a mulher foi conduzida ao hospital público para que pudesse expelir a droga com segurança.

Pouco tempo depois desta ação, a mesma equipe de policiais selecionou, após a indicação do cão farejador, uma mala e a submeteram à fiscalização indireta por meio do raio-x. As imagens evidenciaram a existência de substância oculta nas estruturas do objeto.

Após diligência, o passageiro proprietário da mala, nacional da colômbia e que embarcaria com destino à França, foi localizado e conduzido à delegacia da PF onde foi preso em flagrante, após os exames periciais confirmarem que o volume que pesou mais de três quilos, retirados de um fundo falso em sua mala, era cocaína.

