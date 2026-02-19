PF divulga imagem para identificar possíveis vítimas de abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal informa que, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 0838291-19.2025.8.23.0010, realizará a divulgação pública da imagem e dos dados de indivíduo investigado, com a finalidade específica de possibilitar a identificação de possíveis vítimas ainda desconhecidas de crimes de abuso sexual infantojuvenil.

O referido indivíduo já foi condenado e encontra-se preso pela prática de crimes dessa natureza. A medida ora adotada foi expressamente autorizada pelo Poder Judiciário e visa ampliar a proteção penal e psicossocial realizada pelo Estado, permitindo a adoção de providências protetivas das vítimas e a apuração integral dos fatos relacionados a esse indivíduo no tocante a crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet e de divulgação e armazenamento de imagens dessa natureza.

Pessoas que possuam informações relevantes ou que possam ter sido vítimas devem entrar em contato com a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em Roraima, pelo telefone (95) 3621-4709. O sigilo das comunicações é assegurado.

A Polícia Federal atua em estrita observância às decisões judiciais e reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes.

Clique AQUI pra visualizar a imagem e as informações.

Fonte: Polícia Federal