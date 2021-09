PF detém ex-assessor de Trump para prestar depoimento a pedido de Moraes

Reprodução Ex-assessor de Trump visitou os Bolsonaro em Brasília

Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Federal deteve o empresário norte-americano Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , no aeroporto de Brasília. De acordo com o colunista Igor Gadelha , ao jornal Metrópoles , Miller foi abordado na área reservada para voos particulares, quando ia embarcar em um jato particular com destino aos EUA.

O norte-americano foi detido para prestar depoimento à PF no âmbito do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos , a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ex-braço direito de Trump estava no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac) e visitou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Palácio do Alvorada , nesse domingo (5).

Miller também o criador da rede social Gettr, que tem recebido a adesão de muitos bolsonaristas. O site tem 2 milhões de usuários, sendo que 13,5% deles são brasileiros.