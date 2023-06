PF destrói balsas destinadas à atividade de garimpo ilegal no AM

Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com o IBAMA, deflagrou a Operação Tuyu Vive, nesta segunda-feira (19/6), que tem por objetivo a identificação e inutilização de balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro no interior do Amazonas.

Na ocasião, foram destruídas quatro balsas utilizadas à prática de garimpo ilegal na região de Santo Antônio do Içá/AM. A ação é sequência de diligências iniciadas na última quinta-feira (15/6).

A Polícia Federal esclarece que, atualmente, toda atividade de lavra de ouro na região onde foi realizada a Operação Tuyu Vive é ilegal e que, portanto, as ações de combate ao garimpo ilegal continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas em 2023 a outras regiões no estado do Amazonas.

