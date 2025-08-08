PF desmonta rede internacional de tráfico de drogas que recrutava “mulas” no Piauí

Teresina/PI. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (8/8), a Operação Body Packing, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no recrutamento de pessoas na cidade de Teresina e região para o transporte de cocaína ao exterior, principalmente para países da Europa.

Foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Teresina/PI, Timon/MA, Vitória do Mearim/MA, São Paulo/SP, Camocim/CE, Manaus/AM e Coari/AM. Todas as ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí. Também foi determinado o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 20 milhões.

Dois integrantes do grupo, atualmente foragidos no exterior, tiveram seus nomes incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, o que permitirá sua localização e prisão em outros países, visando posterior extradição.

As investigações começaram a partir de denúncias anônimas enviadas à Polícia Federal e à Polícia Civil.

