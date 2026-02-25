Polícia Federal
PF desmonta esquema criminoso contra instituições financeiras em Santa Catarina
Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/2), a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina.
As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias, envolvendo empréstimo pessoal, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.
A partir da análise dos dados, a Polícia Federal reuniu indícios que apontam para a atuação estruturada do grupo criminoso, que utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para tentar obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras, mediante uso de documentação fraudada.
A PF conseguiu identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos considerados centrais no esquema, os quais foram alvos de buscas nesta manhã.
A ação policial de hoje contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.
Atendimento à imprensa
Hora: 10h30
Local: Delegacia da PF em Joinville
Fonte: Jorvel Eduardo Albring Veronese
Comunicação Social da Polícia Federal em Joinville
[email protected]
(47) 3431-6880
@pfsantacatarina
Fonte: Polícia Federal
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Estadual
Pedágio na BR-101 vai subir até 53% no Espírito Santo
A autorização para o aumento do pedágio foi publicada no Diário Oficial da União A concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, vai...
Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil
O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor...
Sedu publica edital de adesão ao Programa Mais Professores para vagas remanescentes
A Secretaria da Educação (Sedu) publicou, nessa segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o Edital de Chamamento Público para...
Nacional
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
Policial
Deic de Aracruz conclui inquérito e indicia corretor por estelionato na venda de imóvel com penhora judicial
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, concluiu, nesta...
DHPM deflagra operação e cumpre mandados contra investigados por homicídio em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), deflagrou,...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
ENTRETENIMENTO
Wesley Safadão posa aos beijos com Thyane Dantas na Lapônia: ‘Minha aurora boreal’
Patrícia Abravanel reúne família em passeio de lancha: ‘Atmosfera que blinda e renova’
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
Aos 43 anos, Michele Umezu, que exibe o corpo sarado nas redes sociais, bateu um papo exclusivo com a coluna:...
POLÍTICA
Moradia: Campanha da Fraternidade pauta discursos em plenário
Com o tema “Fraternidade e Moradia”, a Campanha da Fraternidade 2026 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) –...
Justiça veta flexibilização em pontos de parada para transporte por aplicativo
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou 17 dos 28 projetos colocados em apreciação na pauta da reunião desta...
Plenário aprova mudança em bônus do TCE-ES e reestruturação do Iema
Em sessão extraordinária, os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (24) matéria enviada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
