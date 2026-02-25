PF desmonta esquema criminoso contra instituições financeiras em Santa Catarina

Joinville/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (25/2), a Operação Marionete, para desarticular organização criminosa atuante em fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina.

As investigações tiveram início após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias, envolvendo empréstimo pessoal, aquisição de cartão de crédito e abertura de contas.

A partir da análise dos dados, a Polícia Federal reuniu indícios que apontam para a atuação estruturada do grupo criminoso, que utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para tentar obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras, mediante uso de documentação fraudada.

A PF conseguiu identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos considerados centrais no esquema, os quais foram alvos de buscas nesta manhã.

A ação policial de hoje contou com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.

Fonte: Polícia Federal