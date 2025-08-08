PF descarta presença de artefato explosivo em aeronave que pousou em Brasília

Brasília/DF. Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília. O avião foi liberado para retornar à operação.

As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Fonte: Polícia Federal