PF desarticula organização criminosa de tráfico de droga e lavagem de dinheiro

Salgueiro/PE – A Polícia Federal, com o apoio operacional da CIOPAER – Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas/CE, deflagrou a Operação Pajeú, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo foram empregados 14 equipes de policiais federais, que deram cumprimento a 20 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Serra Talhada, Carnaubeira da Penha, Mirandiba, Belém do São Francisco, Salgueiro, Recife e Natal.

As investigações tiveram início no final do ano de 2018 durante uma das operações de erradicação de maconha denominada Macambira IV, quando foi identificada uma célula criminosa que era responsável pelo tráfico de maconha plantada no sertão pernambucano e enviada para diversos estados do nordeste.

Todos os mandados foram cumpridos na sua integralidade, o que resultou na prisão de 17 suspeitos, sendo 15 homens e 2 mulheres. Os presos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro/PE, onde foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (dependendo de sua participação). Caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam entre 5 a 20 anos de reclusão.

