PF desarticula laboratório clandestino de extração de ouro em Roraima

Boa Vista/RR. A Polícia Federal desarticulou, nesta quarta-feira (23/07), um laboratório clandestino de extração e separação de ouro que funcionava ilegalmente em uma área rural próxima ao centro urbano de Boa Vista/RR.

A investigação revelou que uma marcenaria abandonada estava sendo utilizado para o processamento de minério proveniente de garimpos ilegais localizados na Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

No local, que foi isolado por conta do risco químico e ambiental, foram presas quatro pessoas em flagrante. Também foram apreendidos mais de 2.000 kg de carvão contaminado com cianeto, equipamentos utilizados no beneficiamento mineral e munições de calibre 7.62 mm, de uso restrito.

As investigações continuam para identificar demais envolvidos e mapear a cadeia de distribuição do ouro extraído ilegalmente.

