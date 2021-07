PF desarticula grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul/AC

Cruzeiro do Sul/AC – A Polícia Federal deu cumprimento, nesta terça-feira (27/7), a mandados de busca e apreensão, visando desarticular a associação de indivíduos atuantes no tráfico de drogas na cidade de Cruzeiro do Sul/AC e região.

Foram expedidos três mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC para as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

A investigação conduzida pela Polícia Federal foi iniciada após a apreensão de drogas que haviam sido despachadas para a cidade de Tarauacá/AC, mas que não chegaram ao seu destino final.

A deflagração da Operação MARCOPOLO é desdobramento do trabalho integrado entre a Polícias Civil, a Militar e Polícia Penal, que vem intensificando os trabalhos no Vale do Juruá voltados ao combate ilícito de drogas e organizações criminosas.

Os investigados irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Em consideração a pandemia causada pela COVID-19, todas as cautelas foram tomadas, para a segurança de todos os envolvidos.

