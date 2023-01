PF desarticula grupo criminoso especializado em desviar tratores e implementos agrícolas da CODEVASF

Juazeiro/BA – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11/1), a Operação “Indra”, cujo objetivo é desarticular grupo criminoso especializado em desviar tratores e equipamentos agrícolas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.

A atuação do grupo era realizada mediante fraude nos processos de doações de bens da empresa pública para prefeituras municipais do interior da Bahia.

Desde as primeiras horas da manhã, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades de Petrolina/PE e Campo Formoso/BA, em função dos investigados estarem destruindo provas do cometimento do crime com o intuito de inviabilizar a investigação criminal e a aplicação da lei penal.

Segundo apurou-se, o suposto grupo criminoso, que contava com a participação de um funcionário da CODEVASF (6ª Superintendência Regional), no qual falsificava ofícios de gabinetes de Deputados Federais que indicavam prefeituras do interior baiano como beneficiárias de doação de tratores e implementos agrícolas, por meio de fraudes perpetradas no âmbito dos processos de doações dos bens, cujas compras eram promovidas com recursos públicos destinados à CODEVASF através de emendas parlamentares e encaminhados às prefeituras indicadas pelos parlamentares.

O prejuízo suportado pelos cofres públicos em razão dos bens desviados em favor do suposto grupo criminoso ultrapassa o montante de meio milhão de reais.

Ressalta-se, ademais, que a investigação contou com o apoio irrestrito da CODEVASF, prestando todas as informações necessárias, de modo a subsidiar a instrução do inquérito policial.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, peculato e/ou Estelionato Qualificado.

A operação foi batizada de INDRA em alusão aos tratores desviados da CODEVASF, da marca “Mahindra”, que significa “grande Indra”, a partir do sufixo “Maha” (grande), combinado com o nome do Deus Hindú “Indra”.

A Polícia Federal continuará a apuração, na tentativa de recuperar os bens desviados e restituí-los ao patrimônio público.

