PF desarticula esquema de tráfico internacional de drogas

Vilhena/RO. A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar de Rondônia, deflagrou, nesta terça-feira, 3/10, a Operação Travessia, a fim de desmantelar um sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas que operava na região do rio Guaporé, que liga o Brasil à Bolívia.

A operação teve início após a prisão em flagrante de um homem que tentava transportar grande quantidade de drogas (aproximadamente 35kg de cocaína e maconha) da Bolívia para o território brasileiro por meio de uma embarcação.

Após a detenção do suspeito, a Polícia Federal obteve autorização judicial para extrair e analisar os dados do celular do autuado. A diligência revelou informações cruciais que levaram à identificação de um amplo esquema criminoso que utilizava o mesmo modus operandi.

Com base nas informações obtidas, foram deferidos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos principais envolvidos no crime. Durante as buscas, foram apreendidas evidências substanciais, incluindo drogas, dinheiro e equipamentos utilizados na operação do tráfico internacional.

A “Operação Travessia” é resultado do compromisso da Polícia Federal em combater o tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas que ameaçam a segurança e a tranquilidade da população. A ação demonstra também a eficiência da articulação com as demais forças de segurança pública.

