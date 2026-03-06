PF desarticula esquema de tráfico de pessoas voltado à exploração sexual em Santa Catarina

Dionísio Cerqueira/SC. Nesta sexta-feira (6/3), a Polícia Federal deflagrou uma operação destinada a combater um esquema de tráfico de pessoas voltado à exploração sexual no oeste catarinense. Os policiais realizaram buscas em dois endereços localizados no município de São Miguel do Oeste/SC.

A ação contou também com o apoio da Polícia Civil, mediante a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, de São Miguel do Oeste.

As investigações tiveram início em setembro de 2025, após a denúncia de uma vítima de nacionalidade argentina. A mulher relatou que havia sido atraída ao Brasil por falsas promessas de emprego em um restaurante da região, mas acabou sendo forçada a se prostituir em uma casa noturna da cidade, onde mulheres em situação de vulnerabilidade social eram exploradas.

Segundo o depoimento da vítima, uma aliciadora era responsável pela intermediação, apresentando ofertas de trabalho regulares que nunca se concretizavam. Já no estabelecimento, as vítimas eram submetidas à exploração sexual. A mulher também relatou ter sofrido agressões físicas.

Após os procedimentos legais, a Polícia Civil adotou as medidas para garantir o retorno seguro da vítima à Argentina.

O material apreendido durante o cumprimento dos mandados será analisado pela Polícia Federal, que dará continuidade às investigações com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos e de identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no esquema criminoso.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina

[email protected]

@pfsantacatarina

(48)98837-7723

(48) 3281-6699

Fonte: Polícia Federal