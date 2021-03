PF desarticula esquema de concessão de decisões judiciais irregulares no Rio de Janeiro

Brasília/DF – A Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro deflagraram nesta manhã (2/3) a Operação MAIS VALIA, desdobramento da Operação TRIS IN IDEM. Nesta fase, a investigação reuniu elementos de participação de escritórios de advocacia de parentes de magistrados do TRT/RJ, na concessão de decisões judiciais em favor de empresas de transporte e organizações sociais com dívidas trabalhistas.

MANDADOS

A operação conta com a participação com mais de 100 Policiais Federais. Além de outras medidas diversas da prisão, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 26 mandados de busca, todos no Rio de Janeiro.

ENTENDA O CASO

Em acordo de colaboração premiada, um ex-integrante do governo do Estado do Rio de Janeiro noticiou fatos relacionados a Desembargadores do TRT da §1º Região (Rio de Janeiro). Com o avançar das investigações, foram reunidos elementos de oferta e recebimento de vantagens indevidas, para fins de inclusão de organizações sociais (OS’s) da área da saúde e de empresas de transporte no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (Plano Especial de Pagamento Trabalhista).

PANDEMIA

A operação foi deflagrada respeitando normativo interno, que estabelece orientações quanto às medidas de proteção necessárias no cenário decorrente do Coronavírus (COVID-19).

