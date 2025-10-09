Connect with us

Polícia Federal

PF desarticula esquema criminoso de fraudes contra o FGTS no Tocantins

Published

2 horas ago

on

Palmas/TO. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Saque Fantasma, com o objetivo de instruir inquérito policial sobre práticas fraudulentas envolvendo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os policiais cumpriram um mando de busca e apreensão no município de Açailândia/MA, expedido pela Justiça Federal de Palmas/TO.  As diligências visam esclarecer integralmente os fatos e a eventual participação do suspeito nos crimes, além de identificar outros possíveis envolvidos.

Iniciada em 2021, a investigação revelou que o suspeito utilizava dados pessoais de trabalhadores para realizar saques indevidos na modalidade Saque-Aniversário, por meio do aplicativo FGTS, e posteriormente movimentava os valores por meio de contas digitais e cooperativas de crédito.

O suspeito poderá ser indiciado e responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica e uso de documento falso.

Comunicação Social – Polícia Federal no Tocantins 
[email protected] 
(63) 3236-5494 // 99101-1391

 

Fonte: Polícia Federal

