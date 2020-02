PF desarticula braço de organização criminosa especializada em fraudes no seguro-desemprego

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal, com apoio do seu Grupo Tático (NEPOM/GPI) e da Polícia Militar, deflagrou nesta terça-feira (18/2) a Operação Infância Proibida, com objetivo de combater o abuso e a exploração sexual infantil.

A ação visa cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços de onde, segundo as investigações, foram compartilhadas diversas imagens pornográficas de crianças e/ou adolescentes. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Vigário Geral, Cosmos, Rocha Miranda, no Turano e no Rio das Pedras e contam com o apoio dos Batalhões da PM das respectivas áreas.

Os investigados integram uma rede internacional de compartilhamento, pela internet, de arquivos com cenas de abuso sexual infantil.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.pf.gov.br

(21) 2203-4404 / 4405 / 4406 / 4407