PF deflagra simultaneamente duas operações contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais

Campo Grande/MS – A Polícia Federal deflagrou simultaneamente nesta quarta-feira, 24/11, em atuação conjunta com a Receita Federal, as Operações Canis e Urano, em razão da existência de alvos em comum.

– Operação Canis

As investigações tiveram início com a abordagem e fuga do líder da organização criminosa no posto de imigração fronteiriço entre Corumbá/MS e o país vizinho Bolívia. Foi encontrada em sua posse uma extensa contabilidade criminosa, dez aparelhos celulares e documento falso que, após análises, demonstraram o envolvimento do líder da organização criminosa com o tráfico internacional de cocaína através de aeronaves.

Durante a fase sigilosa da operação, que teve início em fevereiro de 2019, foi apreendida carga de quase meia tonelada de cocaína em aeronave oriunda da Bolívia e identificados diversos partícipes da empreitada criminosa.

Na fase ostensiva da operação, 38 policiais federais cumprem 4 mandados de prisão e 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul; em Atibaia, no estado de São Paulo; em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul; e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, foi determinado o sequestro de um imóvel de luxo, diversos veículos e duas aeronaves.

Canis aureus é o nome científico do chacal, animal que apelidava o principal alvo da operação, o qual já fora investigado e preso em operações anteriores, todas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

– Operação Urano

Iniciada para apurar as atividades de grupo dedicado ao tráfico internacional de entorpecentes a partir da cidade de Amambai/MS, a investigação logrou realizar a apreensão, na cidade de Naviraí/MS, de carga de cerca de 220 kg de maconha.

Realizada a análise dos dados bancários e fiscais dos investigados em conjunto com o Núcleo de Pesquisa e Investigação da Receita Federal no Mato Grosso do Sul, foi possível aferir a participação de diversas pessoas e empresas na movimentação e ocultação de valores do grupo criminoso.

Nesta data serão cumpridos 9 mandados e busca e apreensão e 1 mandado de prisão nas cidades de Campo Grande/MS e Goiânia/GO.

O nome da Operação remete ao nome do principal investigado, que coincide com o nome de uma das luas do planeta Urano.

As investigações tramitaram junto à Justiça Federal em Corumbá/MS e Campo Grande/MS e foram deflagradas conjuntamente em razão da existência de investigados em comum.

