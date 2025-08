PF deflagra segunda fase da Operação Air Mode contra tráfico interestadual de drogas

Santa Maria/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6/8), a segunda fase da Operação Air Mode, com o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva contra investigados ligados a uma associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e armas de fogo.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS. As prisões ocorreram no estado do Mato Grosso do Sul e no município gaúcho de Santa Maria.

O inquérito policial que deu origem a esta fase é um desdobramento de investigações iniciadas em 2023, as quais identificaram os alvos como responsáveis por funções de liderança, logística e coordenação no esquema criminoso. A organização criminosa atuava na remessa de entorpecentes e armamentos por meio de encomendas aéreas, com origem em Ponta Porã/MS e destino a Santa Maria.

Para tentar evitar a detecção, os materiais ilícitos eram ocultados em objetos comuns, como gabinetes de computador, brinquedos e caixas de som.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Maria/RS

📞 (55) 99175-3413 | (55) 3218-9000

📧 [email protected]

🔗 @pfriograndedosul

Fonte: Polícia Federal