PF deflagra operações contra crimes de abuso sexual infantil

Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18/6), a Operação Nefarious, com o objetivo de combater os crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo cenas de abuso sexual infantil.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Natal/RN, expedidos pela 2ª Vara Federal, resultando na apreensão de diversas mídias com arquivos digitais que passarão por análise pericial.

Ainda nesta data, foi deflagrada a sétima fase da Operação Uiraçu, também voltada ao enfrentamento do armazenamento e compartilhamento de mídias com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Nesta fase, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, com a apreensão de computadores e aparelhos celulares.

As condutas investigadas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Fone: (84) 3204.5588 – 5584 – 98131.8907

e-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal