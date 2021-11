PF deflagra operação Sinal Obscuro no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – Nesta terça-feira, 30/11, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sinal Obscuro, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com o objetivo de reprimir o funcionamento de rádios clandestinas na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

A ação contou com a participação de 50 policiais federais e resultou no fechamento de nove rádios ilegais nos bairros de Padre Miguel, Campo Grande, Santa Cruz e Muzema.

Nos locais, os policiais identificaram seis pessoas responsáveis por operar as rádios clandestinas, que foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para formalização dos procedimentos.

Os responsáveis responderão pelo crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, cuja pena pode ultrapassar quatro anos de detenção.

