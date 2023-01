PF deflagra operação para reprimir tráfico de drogas

Três Lagoas/MS. Na manhã desta terça-feira, 31/1, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fáeton, que tem como finalidade dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, expedidos no contexto de investigação que busca reprimir célula logística responsável pela prática do crime tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul.

No final de 2022, Policiais Federais lotados em Três Lagoas/MS, durante atividade de repressão ao tráfico de drogas na região de Aparecida do Taboado/MS, apreenderam aproximadamente 363 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo que, inicialmente, fugiu, culminando no capotamento e a consequente fuga do condutor.

A partir da continuidade das investigações, foi possível identificar o responsável pelo transporte das drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Estadual de Aparecida do Taboado/MS.

Com a deflagração da operação, busca-se identificar outros indivíduos responsáveis pela logística de transporte do entorpecente, bem como fornecedores e possíveis destinatários.

