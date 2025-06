PF deflagra operação para reprimir o tráfico internacional de drogas pelo Aeroporto Internacional de São Paulo

São Paulo/SP. Na manhã de hoje (24/6), a Polícia Federal cumpre três mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP, em imóveis na região de São Paulo e Baixada Santista.

A associação criminosa investigada era especializada no recrutamento de pessoas para o transporte de cocaína para o exterior e, de acordo com as investigações, os suspeitos integram associação criminosa especializada no narcotráfico transnacional, atuando na remessa de cocaína para o continente europeu.

Nesse sentido, estariam envolvidos nos fatos, que resultaram na prisão em flagrante, em outubro de 2024, de uma brasileira quando embarcava em voo com destino a Paris/França, levando uma mala com fundo falso, onde foram encontrados escondidos 8 kg da droga.

Na diligência de hoje foram apreendidos telefones celulares que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico transnacional de droga e associação para o narcotráfico.

Comunicação Social

Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Tel.: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal